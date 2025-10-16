Meloni replica a Landini | Cortigiana-gate infiamma la scena politica

“Cortigiana”. Una parola lanciata in tv dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini, destinata a scatenare un putiferio politico e a finire al centro di un’ondata di solidarietà bipartisan verso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha risposto per le rime sui social pubblicando la definizione del vocabolario. In poche ore, da Palazzo Chigi agli studi televisivi, l’Italia si è spaccata tra chi chiede le scuse del leader sindacale e chi denuncia un linguaggio sessista che “offende tutte le donne”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Durante una trasmissione televisiva, Landini ha attaccato la politica estera di Meloni, paragonandola a una “cortigiana di Trump”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni replica a Landini: “Cortigiana”-gate infiamma la scena politica

