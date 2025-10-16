Meloni oltre il 30% | la Supermedia segna il record storico di FdI Conte continua la discesa Calenda perde la bussola
Due settimane dopo il trionfo nelle Marche, Fratelli d’Italia sfonda quota 30,5% nella Supermedia di Termometro Politico: è il record massimo da quando il partito esiste. Il centro-destra allarga il divario, il M5S perde quasi un punto e il Terzo Polo si spacca: Italia Viva recupera, Azione sprofonda. Il “fattore Marche” spinge Meloni oltre il 30%. Il tempo delle celebrazioni è finito, ma l’onda lunga del voto marchigiano continua a sospingere Giorgia Meloni. Con un balzo di mezzo punto, FdI tocca il 30,5%: mai così alto dall’esordio alle Europee 2019. Il dato non è solo un numero, è un segnale politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mentre il fiscal drag ha bruciato oltre 1.000 euro a lavoratrici e lavoratori, il Governo Meloni non riduce la pressione fiscale sui redditi da lavoro e pensione, né restituisce le maggiori entrate con più servizi pubblici. Solo nel Lazio, oltre un milione e mezzo - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, due anni dopo il #7ottobre: la reazione #Israele è andata oltre. Ora non si sprechi l’opportunità del Piano Pace di #Trump - X Vai su X
Sondaggi politici 2025, la media 3 anni dopo le Elezioni/ Boom Meloni al 30%: M5s ko, Schlein meglio di Letta - Sondaggi politici a tre anni dalle Elezioni Politiche del 2022: la Supermedia YouTrend con la crescita di Meloni, FI e AVS. Riporta ilsussidiario.net
Sondaggi 2025,Meloni inarrestabile, Pd e M5s fermi, su FI e Lega - La Supermedia conferma il primato di Giorgia Meloni: centrodestra al 48,5%, Pd fermo al 22%, M5S al 13,2%. Si legge su msn.com