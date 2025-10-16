Due settimane dopo il trionfo nelle Marche, Fratelli d’Italia sfonda quota 30,5% nella Supermedia di Termometro Politico: è il record massimo da quando il partito esiste. Il centro-destra allarga il divario, il M5S perde quasi un punto e il Terzo Polo si spacca: Italia Viva recupera, Azione sprofonda. Il “fattore Marche” spinge Meloni oltre il 30%. Il tempo delle celebrazioni è finito, ma l’onda lunga del voto marchigiano continua a sospingere Giorgia Meloni. Con un balzo di mezzo punto, FdI tocca il 30,5%: mai così alto dall’esordio alle Europee 2019. Il dato non è solo un numero, è un segnale politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Meloni oltre il 30%: la Supermedia segna il record storico di FdI. Conte continua la discesa, Calenda perde la bussola