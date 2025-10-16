Meloni | Landini mi dà della prostituta ecco la sinistra
Milano, 16 ott. (askanews) – “Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una ‘cortigiana’. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con lo screenshot di una definizione di cortigiana: “Donna di facili costumi, etera; eufemismo per prostituta”. Meloni concude così: “Ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
