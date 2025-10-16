meloni landini lo scontro che segna la fine del linguaggio politico

È bastata una parola per scatenare l’ennesima tempesta politica. “ Cortigiana ”, ha detto Maurizio Landini parlando di Giorgia Meloni. Una parola che, più di mille insulti espliciti, ha il peso del disprezzo travestito da ironia, e che riporta il dibattito pubblico italiano a un livello che non ha più nulla di civile. Meloni ha reagito pubblicando su X la definizione del termine – “ donna dai facili costumi, eufemismo di prostituta” – e accusando la sinistra di usare il linguaggio come arma sessista mentre finge di combatterlo. L’episodio non è solo l’ennesimo scontro fra due avversari politici, ma il simbolo di una degenerazione del linguaggio politico ormai senza freni, dove ogni parola è pensata per ferire e nessuna per convincere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

