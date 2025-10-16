Meloni-Landini lo scontro che segna la fine del linguaggio politico
È bastata una parola per scatenare l’ennesima tempesta politica. “ Cortigiana ”, ha detto Maurizio Landini parlando di Giorgia Meloni. Una parola che, più di mille insulti espliciti, ha il peso del disprezzo travestito da ironia, e che riporta il dibattito pubblico italiano a un livello che non ha più nulla di civile. Meloni ha reagito pubblicando su X la definizione del termine – “ donna dai facili costumi, eufemismo di prostituta” – e accusando la sinistra di usare il linguaggio come arma sessista mentre finge di combatterlo. L’episodio non è solo l’ennesimo scontro fra due avversari politici, ma il simbolo di una degenerazione del linguaggio politico ormai senza freni, dove ogni parola è pensata per ferire e nessuna per convincere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Landini supera ogni limite: in diretta TV chiama Meloni “cortigiana di Trump”. Ormai più che un sindacalista… sembra un cabarettista con la tessera della Cgil. Floris costretto a intervenire. E pensare che una volta la sinistra chiedeva “rispetto per le donne”… # - facebook.com Vai su Facebook
Il tg1, stasera aprirà con “ MELONI: LANDINI MI HA DATO DELLA CORTIGIANA DI TRUMP” - X Vai su X
Meloni-Landini, lo scontro che segna la fine del linguaggio politico - È bastata una parola per scatenare l’ennesima tempesta politica. Riporta thesocialpost.it
L'altolà del Garante: "Illegittimo sciopero generale senza preavviso". Scontro a distanza Meloni-Landini - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, "in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto ... Si legge su ilgiornale.it
Manifestazioni pro-Pal, Landini accusa il governo Meloni: “Dati falsi” - La polemica sui numeri delle manifestazioni pro Palestina si accende e prende una piega politica sempre più netta. Riporta thesocialpost.it