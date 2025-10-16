Meloni contro Landini | Mi definisce cortigiana | mi dà della prostituta

Lapresse.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacco della premier Giorgia Meloni al leader della Cgil Maurizio Landini. “Il segretario generale della CGIL, Maurizio  Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una ‘cortigiana’. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet”, scrive sui social Meloni riferendosi all’intervento del segretario Cgil che la aveva definita in Tv “una cortigiana di Trump”. La leader FdI pubblica la definizione di ‘donna di facili costumi; etera; eufem. 🔗 Leggi su Lapresse.it

