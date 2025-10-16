Meloni contro Landini | Io cortigiana? La sinistra critica una donna dandole della prostituta
Una critica aspra, che giunge a pochi giorni da un'altra polemica che vede protagonista il premier e la sa condizione di donna. Nel corso del summit della pace a Gaza, il presidente Usa, Donald Trump, si è rivolto a Meloni facendole un complimento sul suo aspetto fisico e definendola "una giovane donna in politica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Landini supera ogni limite: in diretta TV chiama Meloni “cortigiana di Trump”. Ormai più che un sindacalista… sembra un cabarettista con la tessera della Cgil. Floris costretto a intervenire. E pensare che una volta la sinistra chiedeva “rispetto per le donne”… # - facebook.com Vai su Facebook
