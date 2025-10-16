Meloni attacca Landini | Io cortigiana? È obnubilato dal rancore
« Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una cortigiana ». Lo ha scritto sui social Giorgia Meloni, replicando alle parole con cui il sindacalista, intervistato a DiMartedì su La7, aveva commentato il ruolo del governo nell’accordo di pace a Gaza («Si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito»). Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
