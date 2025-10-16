Milano, 16 ottobre 2025 - "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet". La premier Giorgia Meloni risponde così al segretario della Cgil che ieri, ospite a DiMartedì su La7 aveva usato queste parole: "I lavoratori italiani sono scesi in piazza per difendere l'onore dell'Italia, non come Meloni che fa la cortigiana di Trump". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni a Landini: “Cortigiana? E’ obnubilato dal rancore”