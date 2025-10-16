Meloni a Landini | Cortigiana? E’ obnubilato dal rancore
Milano, 16 ottobre 2025 - "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet". La premier Giorgia Meloni risponde così al segretario della Cgil che ieri, ospite a DiMartedì su La7 aveva usato queste parole: "I lavoratori italiani sono scesi in piazza per difendere l'onore dell'Italia, non come Meloni che fa la cortigiana di Trump". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
"La sinistra per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne. Poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti le dà della prostituta": la durissima replica di #Meloni agli insulti di #Landini, che la ha definita "cortigiana di #Trump" - X Vai su X
? Maurizio Landini, durante la puntata di diMartedì, ha definito Giorgia Meloni “la cortigiana di Trump”, accusandola di essersi limitata a “stare alla corte di Trump” senza “muovere un dito” sui temi dello sciopero per la pace Il conduttore Giovanni Floris ha i - facebook.com Vai su Facebook
Landini attacca Meloni: "Cortigiana". Lei risponde con il dizionario: "Mi dà della prostituta" - Il segretario della Cgil aveva definito la presidente del Consiglio "cortigiana". Riporta today.it
Giorgia Meloni: "Landini mi dà della prostituta, questa è il rispetto delle donne a sinistra" - "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Si legge su huffingtonpost.it
Meloni: "Landini che mi dà della cortigiana? Obnubilato da rancore" - La presidente del Consiglio in un post: 'La sinistra fa la morale sul rispetto delle donne e poi mi definisce prostituta' ... Lo riporta adnkronos.com