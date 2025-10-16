Melaverde accende ancora una volta i riflettori sull’agricoltura piacentina

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre alle 11.50 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Melaverde, la storica trasmissione dedicata all’agricoltura, all’ambiente e alle eccellenze del territorio italiano. Anche in questa occasione alcune realtà piacentine saranno protagoniste del programma, che dedicherà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

