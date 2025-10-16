L’acqua è fonte di vita, è infatti essenziale per la salute e il benessere di tutti. Quella del rubinetto, però, non piace a molti ed è lecito chiedersi se sia meglio acquistare un depuratore o utilizzare delle caraffe filtranti. Ma cosa sono esattamente e come funzionano? Ci sono davvero dei vantaggi nell’usarli rispetto a bere l’acqua direttamente dalla rete? Cos’è un depuratore d’acqua e quali vantaggi offre. Il primo rapporto elaborato dal Centro Nazionale per la Sicurezze delle Acque dell’Iss del 2024 comunica che l’a cqua del rubinetto non è contaminata. Dai controlli effettuati emerge che è conforme ai parametri indicati dalla legge in quasi il 100% dei casi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meglio acquistare un depuratore d’acqua o usare delle caraffe filtranti?