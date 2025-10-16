Meghan Markle si è ‘autoinvitata’ alla sfilata di Balenciaga? Sì ma non è come si pensa
Di Meghan Markle ospite alla sfilata di Balenciaga a Parigi hanno parlato tutti i giornali di moda perché la duchessa in Europa non si vede spesso. L’occasione era il debutto alla guida della maison francese dell’italiano Pierpaolo Piccioli. Proprio il designer ha spiegato a The Cult quello che alcuni definirebbero un retroscena. Come mai Meghan Markle era seduta in platea ad ammirare la sua collezione Balenciaga? “Ci siamo conosciuti qualche anno fa e da allora ci siamo scambiati messaggi. Mi ha contattato e mi ha detto che le sarebbe piaciuto molto venire alla sfilata. Non c’è stata nessuna strategia o grande orchestrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Meghan #Markle svela il futuro del suo show su Netflix (dopo il flop) - X Vai su X
Lilibet Diana è apparsa per la prima volta sui social dopo diversi anni. Com’è diventata la figlia del principe Harry e Meghan Markle - facebook.com Vai su Facebook
Meghan Markle mostra una foto della figlia Lilibet nella Giornata Internazionale delle Bambine: «Questo mondo è vostro» - In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine (ieri, sabato 11 ottobre), Meghan Markle ha scelto di celebrare la più importante tra le «ragazze» della sua vita: la figlia Lilibet Diana, che ... vanityfair.it scrive