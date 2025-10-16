Meghan Markle si è ‘autoinvitata’ alla sfilata di Balenciaga? Sì ma non è come si pensa

Di Meghan Markle ospite alla sfilata di Balenciaga a Parigi hanno parlato tutti i giornali di moda perché la duchessa in Europa non si vede spesso. L’occasione era il debutto alla guida della maison francese dell’italiano Pierpaolo Piccioli. Proprio il designer ha spiegato a The Cult quello che alcuni definirebbero un retroscena. Come mai Meghan Markle era seduta in platea ad ammirare la sua collezione Balenciaga? “Ci siamo conosciuti qualche anno fa e da allora ci siamo scambiati messaggi. Mi ha contattato e mi ha detto che le sarebbe piaciuto molto venire alla sfilata. Non c’è stata nessuna strategia o grande orchestrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

