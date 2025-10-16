Meghan Markle ricicla le scarpe personalizzate | perché sono un omaggio alla vecchia vita reale

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meghan Markle ha partecipato al Fortune Most Powerful Women Summit e per l'occasione ha puntato tutto sullo stile business woman. In quanti sanno che le scarpe erano riciclate e nascondevano un omaggio alla vecchia vita di corte?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

