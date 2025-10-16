Meghan Markle non più duchessa ma imprenditrice svela i dettagli dell’accordo con Netflix E annuncia un altro speciale di Natale

Sola, sicura, determinata. Meghan Markle è tornata a parlare in pubblico al Fortune Most Powerful Women Summit di Washington, una conferenza dedicata alla leadership femminile. Nessun principe Harry al suo fianco. Solo lei, che si è mostrata in una versione più imprenditrice e meno duchessa. «Sono un’imprenditrice – ha detto -, ho imparato a costruire la mia strada e ad assumermi la responsabilità delle mie scelte». Una dichiarazione che segnerebbe una nuova fase nella vita della 44enne americana, cinque anni dopo il trasferimento a Montecito, in California, e l’addio alla famiglia reale britannica. 🔗 Leggi su Open.online

