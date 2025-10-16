Medio Oriente Sa' ar | Hamas viola l' accordo Deve rilasciare subito i 19 ostaggi morti

«Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Devono farlo ora. E insistiamo» anche con i mediatori «affinché lo facciano. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente». Lo ha ribadito il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar parlando ai giornalisti a margine dei Med Dialogues di Napoli, sottolineando che «è una violazione fondamentale dell’accordo». Sàar ha detto di aver. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, Sa'ar: "Hamas viola l'accordo. Deve rilasciare subito i 19 ostaggi morti"

Approfondisci con queste news

Non si placano le tensioni in Medio Oriente. Lavoro e salari: perché la crescita dell'occupazione non ha avuto effetto sulla povertà? Tra gli ospiti di @AnnalisaBruchi: @NathalieTocci @CorradinoMineo @giubileif @w_rizzetto @AnnaAscani @maxlenzitv #Re - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Il premio Oscar Basel Adra: "L'accordo per Gaza non è pace. Hanno permesso il genocidio. Lo finanziano con i loro soldi". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sa'ar, 'Hamas viola l'accordo, consegni i 19 corpi subito' - E insistiamo" anche con i mediatori "affinché lo facciano. Da ansa.it

Sa'ar, il valico di Rafah sarà aperto domenica - È anche coordinato con la forza Eubam dell'Unione Europea e, per quanto ne so, anche ... Riporta msn.com

Il nuovo inizio: come cambierà il Medio Oriente dopo la pace a Gaza - Trump ha definito il cessate il fuoco a Gaza un "incredibile trionfo" e ha sottolineato la necessità di trasformare le vittorie militari in pace e prosperità per la regione. Da today.it