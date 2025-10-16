Medio Oriente Sa' ar | Hamas viola l' accordo Deve rilasciare subito i 19 ostaggi morti

«Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Devono farlo ora. E insistiamo» anche con i mediatori «affinché lo facciano. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente». Lo ha ribadito il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar parlando ai giornalisti a margine dei Med Dialogues di Napoli, sottolineando che «è una violazione fondamentale dell’accordo». Sàar ha detto di aver. 🔗 Leggi su Feedpress.me

