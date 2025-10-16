Medio Oriente | il futuro della pace passa da nuovi leader

Dal Vaticano un invito alla svolta: “Serve coraggio per voltare pagina e guardare avanti”. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Medio Oriente: il futuro della pace passa da nuovi leader

Le prospettive di pace in Medio Oriente. "In Israele e Palestina auspicabile un cambio di leadership", ha detto ieri il cardinale Giovan Battista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, in occasione della consegna del premio Silvestrini, a Roma - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Il premio Oscar Basel Adra: "L'accordo per Gaza non è pace. Hanno permesso il genocidio. Lo finanziano con i loro soldi". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Medio Oriente, Tajani: "Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano" - «Il successo dell’iniziativa di pace avviata dal Presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo. Riporta msn.com

La «pace della forza e dei soldi» in Medio Oriente - È stata l’applicazione in purezza delle due leggi della fisica che stabiliscono relazioni costanti e misurabili in que ... Si legge su avvenire.it

Accordo pace Gaza, Tajani: Da successo Trump possibile svolta storica per Medio Oriente - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025"Il ... Come scrive msn.com