Medico aggredito al Centro diagnostico ferma condanna di Franco Sarica
Francesco Sarica, presidente di Agico Ets ed ex consigliere dell’ordine dei medici, esprime profondo sdegno e viva preoccupazione per il grave episodio di violenza verificatosi presso il Centro diagnostico per le malattie polmonari sociali dell’Asp di Reggio Calabria “dove il dott. Salvatore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
