Medico aggredito al Centro diagnostico ferma condanna di Franco Sarica

Reggiotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Sarica, presidente di Agico Ets ed ex consigliere dell’ordine dei medici, esprime profondo sdegno e viva preoccupazione per il grave episodio di violenza verificatosi presso il Centro diagnostico per le malattie polmonari sociali dell’Asp di Reggio Calabria “dove il dott. Salvatore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

medico aggredito centro diagnosticoReggio Calabria, medico aggredito nel centro diagnostico - L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria esprime la più ferma e indignata condanna per la vile aggressione subita dal dottor Salvatore Tripodi, stimato pneu ... Si legge su strettoweb.com

medico aggredito centro diagnosticoGrave aggressione al Centro diagnostico di Reggio Calabria: la ferma condanna di Franco Sarica - Ets ed ex consigliere dell’Ordine dei Medici, esprime profondo sdegno e viva preoccupazione per il grave episodio di violenza verificatosi presso il Centro di ... Scrive strettoweb.com

medico aggredito centro diagnosticoMedico aggredito a Reggio Calabria, la solidarietà dell’ordine e del sindaco - Protagonista un uomo che, senza alcuna prenotazione né motivo, ha preteso l’immediata esecuzione di una prestazione sanitaria ... corrieredellacalabria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Medico Aggredito Centro Diagnostico