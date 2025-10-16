Medicina senza test dalla Sapienza parte la protesta degli studenti | Organizzazione disastrosa

“Il semestre filtro del corso di laurea in Medicina è un disastro”. A lanciare l’allarme è Leone Piva, rappresentante degli studenti della Sapienza nel CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari) per Sinistra Universitaria.Piva rilancia una petizione che, spiega, è stata preparata da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Indispensabile per superare il semestre filtro di medicina, l'eserciziario unico contiene oltre 7.000 test a risposta multipla per prepararsi agli esami.

Al via da oggi le lezioni per ingresso a Medicina senza test - Debutta oggi in tutta Italia il nuovo accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria senza il test: sono 53.

Medicina, debutta il semestre aperto: alla Sapienza iscritti 5.131 studenti. Tre fasi per gestire l'afflusso record, gli esami e il calendario - 313 iscritti È ufficialmente iniziata la rivoluzione nell'accesso a Medicina.

Medicina, al via le lezioni per l'ingresso senza test: il numero iscritti nella università italiane e le date dei prossimi appelli - Debutta oggi, il 1 settembre, il nuovo accesso a Medicina e Chirurgia senza il test: sono 53.