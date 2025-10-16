Medicina salernitana a lutto | addio al dottor Stabile noto cardiologo
Medicina salernitana a lutto: è spirato il dottor Vincenzo Stabile, noto cardiologo del territorio, Direttore Tecnico dell'omonimo Centro Polidiagnostico di via Diaz. Nel pomeriggio, presso la chiesa del Sacro Cuore, sono stati celebrati i funerali a cui hanno partecipato innumerevoli persone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
