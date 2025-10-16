Medicina pubblicate le linee guida dei tre esami conclusivi del semestre libero

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero dell’Università ha reso note le modalità delle prove, che sono obbligatorie per proseguire gli studi. Sostituiscono il test d’ingresso, eliminato con la riforma di quest’anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

medicina pubblicate le linee guida dei tre esami conclusivi del semestre libero

© Repubblica.it - Medicina, pubblicate le linee guida dei tre esami conclusivi del semestre libero

Altri contenuti sullo stesso argomento

medicina pubblicate linee guidaEsami Medicina 2025-26: pubblicate le linee guida del semestre aperto - 26 di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: date, regole d’aula, punteggi e procedure dettagliate ... Scrive skuola.net

medicina pubblicate linee guidaEcco le linee guida per gli esami del semestre aperto di Medicina: tutto quello che c’è da sapere - ROMA (ITALPRESS) – Dalle modalità e tempistiche per l’iscrizione agli appelli, alla descrizione delle fasi dell’esame, con tutte le indicazioni pratiche su cosa portare e come compilare il modulo risp ... Lo riporta msn.com

medicina pubblicate linee guidaSemestre aperto di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: ecco come si svolgeranno gli esami - Da settembre scorso, con l'avvio del nuovo anno accademico, ha preso il via la riforma voluta dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ... Scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Medicina Pubblicate Linee Guida