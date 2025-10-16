Medici salvano donna da infarto grazie all' intuito | l’elettrocardiogramma non mostrava nulla

Il 118 della Asl Napoli 2 nord salva una 71enne colpita da infarto. L'equipaggio del 118 di Marano 02, in particolare, è stato allertato per una segnalazione di dolore toracico in una paziente cardiopatica residente a Giugliano. Giunti sul posto, i soccorritori hanno eseguito i controlli di.

