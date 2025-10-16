Medici salvano donna da infarto grazie all' intuito | l’elettrocardiogramma non mostrava nulla

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 118 della Asl Napoli 2 nord salva una 71enne colpita da infarto. L’equipaggio del 118 di Marano 02, in particolare, è stato allertato per una segnalazione di dolore toracico in una paziente cardiopatica residente a Giugliano. Giunti sul posto, i soccorritori hanno eseguito i controlli di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

medici salvano donna infartoA Flero una donna con un infarto in atto è stata salvata in farmacia - A dimostrarlo – accendendo i riflettori sull’ importanza dei servizi di telemedicina che si stanno sviluppando ... Lo riporta giornaledibrescia.it

medici salvano donna infartoDonna entra in farmacia al Tuscolano per un mal di stomaco: dottoressa la salva da un infarto - Sabato mattina la 66enne ha chiesto dei farmaci per il dolore all'addome ma la Florian Martini si è insospettita: l'elettrocardiogramma d'urgenza ha confermato i suoi dubbi e salvato la vita alla pazi ... Lo riporta roma.corriere.it

medici salvano donna infartoAnziana ha un infarto mentre fa un elettrocardiogramma gratuito: salvata dal primario dell'Ospedale Civile - Salvata da un infarto in atto grazie alla campagna di sensibilizzazione e agli elettrocardiogrammi gratuiti offerti alla popolazione. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Medici Salvano Donna Infarto