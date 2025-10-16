McTominay tra i migliori al mondo per finalizzazione nella classifica Cies C’è De Bruyne per occasioni create

Il Cies Football Observatory ha pubblicato la sua nuova analisi sulle performance individuali dei calciatori di movimento nei principali campionati del mondo, considerando le partite disputate negli ultimi sei mesi. Lo studio valuta su base 100 le prestazioni in otto aree chiave del gioco: difesa palla a terra, difesa aerea, costruzione difensiva, regia, percussione (take-on), creazione di occasioni, finalizzazione e gioco aereo. Tra i calciatori azzurri spicca la presenza di Mctominay. McTominay e De Bruyne tra i migliori della Serie A. Ben sei giocatori del Napoli figurano tra i migliori cinquanta al mondo nelle rispettive specialità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay tra i migliori al mondo per finalizzazione nella classifica Cies. C’è De Bruyne per occasioni create

