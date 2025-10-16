mcTER EXPO 2025 fa il pieno a Verona e accelera la transizione energetica
Due giornate intense, l’8 e 9 ottobre, hanno trasformato Veronafiere nel centro della transizione energetica: mcTER EXPO 2025 – Fiera Internazionale Efficienza Energetica e Rinnovabili ha chiuso un’edizione di grande successo, con oltre 7.200 visitatori qualificati tra professionisti, aziende, istituzioni e operatori, in un clima di confronto concreto e networking di alto livello. Una comunità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
