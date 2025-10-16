mcTER EXPO 2025 fa il pieno a Verona e accelera la transizione energetica

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate intense, l’8 e 9 ottobre, hanno trasformato Veronafiere nel centro della transizione energetica: mcTER EXPO 2025 – Fiera Internazionale Efficienza Energetica e Rinnovabili ha chiuso un’edizione di grande successo, con oltre 7.200 visitatori qualificati tra professionisti, aziende, istituzioni e operatori, in un clima di confronto concreto e networking di alto livello. Una comunità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mcter expo 2025 fa il pieno a verona e accelera la transizione energetica

© Sbircialanotizia.it - mcTER EXPO 2025 fa il pieno a Verona e accelera la transizione energetica

Approfondisci con queste news

mcter expo 2025 faSoluzioni innovative per la transizione energetica: Graded a mcTER EXPO 2025 - Dal fotovoltaico alla mobilità elettrica, dalle smart grid alla cogenerazione, passando per biometano, biogas, energy storage e idrogeno. Come scrive 2anews.it

Fiere: calendario settembre-dicembre 2025 - Verona - Organizzazione: VeronaFiere Luogo: VeronaFiere Sito: https ... Riporta borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Mcter Expo 2025 Fa