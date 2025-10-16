McKennie | Tudor mi ha detto che devo perdere peso Ormai non faccio nemmeno più spuntini Tnt

McKennie racconta in un’intervista a Tnt come sia cambiato il suo rapporto con il cibo dopo alcune ramanzine ricevute dal suo allenatore, Tudor, e come questo lo abbia spinto a seguire una dieta più rigorosa. Tudor contro Mckennie. Racconta il centrocampista statunitense: «Ho avuto un lungo pre-campionato e un confronto con Tudor che mi ha messo davvero sotto pressione. Mi ha detto: “Ehi, stai invecchiando e il tuo corpo non si riprenderà più dalle partite come prima. Devi perdere un po’ di peso. È l’unico modo per far parte di questa squadra”. Ho abbassato la testa e ho lavorato come al solito: mi sono messo a dieta, non faccio più tanti spuntini e, se li faccio, sono sani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McKennie: «Tudor mi ha detto che devo perdere peso. Ormai non faccio nemmeno più spuntini» (Tnt)

