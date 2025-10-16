McKennie lascerà la Juve? Si fa largo una nuova soluzione per il futuro del texano le ultime voci parlano di un interesse di questo club estero… È una precisa richiesta del tecnico!

McKennie via dalla Juve? Interesse nuovo da parte di questo club estero. È una precisa richiesta del tecnico, ecco cosa può succedere. Un addio sempre più probabile, una nuova pista che si infiamma in Francia. Il futuro di Weston McKennie alla Juve è in bilico. Secondo quanto riferiscono i media francesi, l’ Olympique Marsiglia avrebbe posato la lente d’ingrandimento sul centrocampista americano, pronto a un assalto per prenderlo a parametro zero in estate. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO ESTERO Rinnovo in alto mare, addio a parametro zero?. La situazione contrattuale del texano è definita: il suo accordo con la Juventus scade a giugno e, per ora, le trattative per il rinnovo sono in standby totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

