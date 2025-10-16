McKennie lascerà la Juve? Si fa largo una nuova soluzione per il futuro del texano le ultime voci parlano di un interesse di questo club estero… È una precisa richiesta del tecnico!

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McKennie via dalla Juve? Interesse nuovo da parte di questo club estero. È una precisa richiesta del tecnico, ecco cosa può succedere. Un addio sempre più probabile, una nuova pista che si infiamma in Francia. Il futuro di Weston McKennie alla Juve è in bilico. Secondo quanto riferiscono i media francesi, l’ Olympique Marsiglia avrebbe posato la lente d’ingrandimento sul centrocampista americano, pronto a un assalto per prenderlo a parametro zero in estate. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO ESTERO Rinnovo in alto mare, addio a parametro zero?. La situazione contrattuale del texano è definita: il suo accordo con la Juventus scade a giugno e, per ora, le trattative per il rinnovo sono in standby totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie lascer224 la juve si fa largo una nuova soluzione per il futuro del texano le ultime voci parlano di un interesse di questo club estero8230 200 una precisa richiesta del tecnico

© Juventusnews24.com - McKennie lascerà la Juve? Si fa largo una nuova soluzione per il futuro del texano, le ultime voci parlano di un interesse di questo club estero… È una precisa richiesta del tecnico!

Contenuti che potrebbero interessarti

mckennie lascer224 juve faCalciomercato Juve: il Marsiglia bussa alla porta, Benatia e De Zerbi fiutano questo colpo dai bianconeri. L’indiscrezione dalla Francia non lascia dubbi - L’indiscrezione dalla Francia è chiara Un addio che si fa sempre più probabile, una nuova pista che s ... Secondo juventusnews24.com

mckennie lascer224 juve faMcKennie Juve, addio a zero o già a gennaio? Ecco i club interessati al centrocampista: c’è già una certezza nel suo futuro. I dettagli e quanto lo valutano i bianconeri - Gli aggiornamenti sul futuro del calciatore che lascerà i bianconeri Un “tesoretto” da sbloccare a gennaio per finanziare i colpi in entrata. Si legge su juventusnews24.com

mckennie lascer224 juve faMcKennie-Juventus, addio anticipato a gennaio? Si aspettano offerte dall'MLS - Quella di McKennie alla Juventus è stata un'avventura strana, con alti e bassi e ribaltamenti da un momento all'altro. ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Lascer224 Juve Fa