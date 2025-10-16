McKennie Juventus il texano rientra in ritardo dalla nazionale e salta l’allenamento odierno | il motivo e cosa filtra verso il Como

McKennie Juventus, il texano rientra in ritardo dalla nazionale: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista. La sosta per le nazionali è ufficialmente finita, ma non tutti i giocatori sono ancora rientrati alla base. Dagli studi di Sky Sport arrivano infatti aggiornamenti importanti in casa Juventus: Weston McKennie non prenderà parte alla seduta di allenamento odierna a causa di un ritardo nel suo volo di rientro dagli impegni con la nazionale. Il centrocampista americano, reduce dalle partite con gli Stati Uniti, è stato bloccato da un problema aereo che non gli permetterà di tornare in Europa prima di questa notte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juventus, il texano rientra in ritardo dalla nazionale e salta l’allenamento odierno: il motivo e cosa filtra verso il Como

