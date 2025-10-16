C’è chi vede lo sport come una fatica, e chi come un modo di esprimersi. Chi considera l’allenamento un dovere, e chi lo vive come un rituale personale, fatto di ritmo, stile e libertà. È a questa seconda categoria che guarda la nuova partnership tra McFIT, la più grande catena di palestre d’Europa,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - McFIT e Kappa®: quando lo sport incontra lo stile. Una nuova stagione di energia e lifestyle