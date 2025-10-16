Mazzi | Non servono più fondi ma un uso migliore delle risorse esistenti
“Il contributo pubblico deve essere considerato un investimento, non un atto assistenziale. Gli enti che ricevono sostegno devono aggiungere valore e prospettiva. Il vero tema non è tanto avere più risorse, ma spenderle meglio.” Così Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla cultura, intervenuto alla presentazione del rapporto Aiam 2024 sulle attività musicali in Italia e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
