“Il contributo pubblico deve essere considerato un investimento, non un atto assistenziale. Gli enti che ricevono sostegno devono aggiungere valore e prospettiva. Il vero tema non è tanto avere più risorse, ma spenderle meglio.” Così Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla cultura, intervenuto alla presentazione del rapporto Aiam 2024 sulle attività musicali in Italia e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mazzi: “Non servono più fondi, ma un uso migliore delle risorse esistenti”