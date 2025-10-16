Maxi truffa dei falsi incidenti ad Avellino | saranno ascoltati nuovi testimoni

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo relativo alla maxi truffa dei falsi incidenti stradali ad Avellino è stato aggiornato al 28 gennaio 2026 per consentire l’ascolto di ulteriori testi presentati dalla Procura. L’inchiesta, che ha visto coinvolti oltre 250 soggetti e ha portato all’indagine di 57 persone, ha già. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

maxi truffa falsi incidentiMilano, Napoli e Salerno unite da una maxi truffa agli anziani: 15 indagati, base in un villaggio turistico - Quindici persone indagate per truffe agli anziani tra Milano, Napoli e Salerno: sequestrati cellulari, tablet, denaro e gioielli. Come scrive virgilio.it

maxi truffa falsi incidentiMilano, maxi operazione contro le truffe agli anziani: 15 indagati tra Milano, Napoli e Salerno. Sequestrati cellulari, 15mila euro e gioielli - Milano, 15 indagati per truffe agli anziani tra Milano, Napoli e Salerno. Si legge su msn.com

maxi truffa falsi incidentiSalerno truffa ai danni dell'Enel, 17 persone sotto processo: corto circuito da 2 milioni - Una maxi truffa ai danni dell'Enel costa il processo a 17 persone, residenti in tutto l'Agro nocerino sarnese così come nella città di Salerno e ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Truffa Falsi Incidenti