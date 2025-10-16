Maxi truffa dei falsi incidenti ad Avellino | saranno ascoltati nuovi testimoni

Il processo relativo alla maxi truffa dei falsi incidenti stradali ad Avellino è stato aggiornato al 28 gennaio 2026 per consentire l’ascolto di ulteriori testi presentati dalla Procura. L’inchiesta, che ha visto coinvolti oltre 250 soggetti e ha portato all’indagine di 57 persone, ha già. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

