Maxi sequestro di droga alla dogana di Como Brogeda

Un ucraino in arrivo dalla Svizzera è stato fermato al valico di confine con 45 chili di hashish nascosti nell'auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

maxi sequestro di droga alla dogana di como brogeda

Maxi sequestro di droga alla dogana di Como Brogeda

