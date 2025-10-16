Maxi sequestro di droga alla dogana di Como Brogeda
Un ucraino in arrivo dalla Svizzera è stato fermato al valico di confine con 45 chili di hashish nascosti nell'auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
