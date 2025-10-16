L’avvio dei lavori in via San Giovanni Bosco a Faenza, dove nei prossimi giorni sono state segnalate numerose modifiche alla viabilità, costituisce l’inizio del nuovo piano di asfaltature da oltre 3 milioni di euro che interesserà il territorio comunale con particolare riferimento alle zone colpite dagli eventi calamitosi degli ultimi anni. Numerosi sono infatti gli interventi che nei prossimi mesi interesseranno il centro storico e il forese. Come affermato ieri in una nota inviata da Palazzo Manfredi si è conclusa la fresatura del tratto compreso tra via Cavina e via Torricino e lo scavo all’uscita di Palazzo Naldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi piano di asfaltature nelle zone alluvionate