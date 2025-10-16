Maxi operazione contro lo spaccio di droga | eseguite 39 misure cautelari nel salernitano
Dalle prime ore dell'alba, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che dispone l'applicazione di diverse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
