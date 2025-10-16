Max Verstappen è tutto finito | la notizia è appena arrivata

La notizia sconvolge chi ancora ci credeva: questo chiude ogni possibilità che il pilota olandese riesca a farlo sul serio. Per portare a casa il suo quinto titolo di fila, Max Verstappen ha bisogno di un vero miracolo sportivo. La corsa dell’atleta di Red Bull al titolo quest’anno è stata funestata da una RB-21 non proprio competitiva quanto sarebbe servito per combattere fin dalla prima gara, dalle tensioni interne al team culminate nella cacciata del Team Principal Christian Horner e forse, da un lavoro di squadra che non è stato sempre perfetto. Benché la competizione sulla carta sia ancora aperta, forse per Max non è il caso di farsi troppe illusioni: più probabile che siano errori di passaggio ed inesperienza, quelli che Oscar Piastri e Lando Norris hanno mostrato a Baku e che gli hanno impedito di alzare il Titolo Piloti fino a questo momento. 🔗 Leggi su Sportface.it