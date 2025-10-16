Mauro Bressan | Ero con Allegri in ritiro mi portò a scommettere sui cavalli Sapeva quelli buoni

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bressan racconta il carattere e le passioni di Allegri con il quale ha condiviso lo spogliatoio del Cagliari prima che diventasse allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

mauro bressan ero allegriBressan su Allegri: «Non mi aspettavo che sarebbe diventato un allenatore, per me è stato una sorpresa» - Mauro Bressan, ex giocatore di Cagliari e Fiorentina tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione vissuta in Sardegna e non solo. cagliarinews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mauro Bressan Ero Allegri