Maurizio Lo Galbo nominato commissario della Democrazia Cristiana a Partinico

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Lo Galbo è stato nominato commissario della Democrazia Cristiana a Partinico. “Sono onorato dell’incarico che mi è stato conferito - commenta Lo Galbo -, pur consapevole della responsabilità e ringrazio il segretario provinciale Santi Bellomare e il segretario nazionale Totò Cuffaro per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

