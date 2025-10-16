Maurizio Lo Galbo nominato commissario della Democrazia Cristiana a Partinico
Maurizio Lo Galbo è stato nominato commissario della Democrazia Cristiana a Partinico. “Sono onorato dell’incarico che mi è stato conferito - commenta Lo Galbo -, pur consapevole della responsabilità e ringrazio il segretario provinciale Santi Bellomare e il segretario nazionale Totò Cuffaro per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
