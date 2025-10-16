Da qualche ora non si parla d’altro. Il segretario della CGIL Maurizio Landini ha definito la premier Giorgia Meloni “cortigiana di Trump”. E la presidente del consiglio ha risposto con veemenza dai suoi social dicendo che di essere stata equiparata a una prostituta. Ma davvero cortigiana è sinonimo di meretrice? La risposta immediata è no. Ma ci sono delle sfumature da evidenziare. La cortigiana è stata per secoli una figura complessa e sfaccettata, ben lontana dalla semplice definizione di prostituta di lusso. Nel suo significato più profondo, rappresentava una donna capace di muoversi tra potere, cultura e seduzione, offrendo molto più della sola compagnia fisica: era confidente, diplomatica, musa ispiratrice e talvolta persino consigliera politica di sovrani e aristocratici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Maurizio Landini chiama “cortigiana” la premier Meloni: davvero vuol dire prostituta o c’è dell’altro?