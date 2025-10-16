Maturità via libera del Senato alla riforma le novità | esame orale obbligatorio e diploma in 4 anni per Istituti tecnici e professionali
Con la nuova riforma, il colloquio orale sarà obbligatorio: se il candidato sceglierà di fare 'scena muta', verrà bocciato; gli studenti degli istituti tecnico-professionali conseguiranno il diploma in quattro anni e, se vorranno, potranno proseguire con due anni di specializzazione presso gli ITS A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
