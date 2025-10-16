Bike Today – Ospite di oggi: Matteo Trentin? A 36 anni e alla 15ª stagione da professionista, Matteo Trentin continua a scrivere pagine importanti del ciclismo italiano. Il corridore trentino, protagonista assoluto nel panorama internazionale, ha conquistato per la terza volta la Parigi-Tours, una delle classiche più affascinanti del calendario, nonostante la recente modifica del percorso. Ai microfoni di Gianluca Giardini, Trentin ripercorre la sua lunga carriera: dai successi nei grandi giri alle esperienze in Nazionale, fino alla riflessione su ciò che lo attende nel prossimo futuro. Un dialogo sincero, tra bilanci, passione e progetti di un campione che ha ancora molto da dire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Trentin, terza Parigi-Tours e 15 anni da pro: il segreto di una carriera senza fine