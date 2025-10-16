Firenze, 16 ottobre 2025 – Senatore Matteo Renzi, la Casa riformista in Toscana ha fatto il botto. Quasi il 9% in Regione e sopra il 15% a Firenze. Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa lunedì sera? “Ma no! Solo la grande soddisfazione di veder concretizzare un progetto in cui credevano in pochi. Vincere in Toscana non è una novità, ora anche grazie a Casa riformista bisogna vincere le Politiche”. PRESSPHOTO Firenze, Piazza Strozzi. Comizio conclusivo di Matteo Renzi, Italia Viva. Con Eugenio Giani New Press Photo Una vittoria ha sempre più padri. Quanto c’è di suo nel successo della lista, al netto delle preferenze dei suoi volti di punta Saccardi e Casini, e quanto, come rivendica Giani, c’è del neogovernatore? “Dibattito ozioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matteo Renzi (Italia viva): “Con Casa riformista per vincere alle elezioni Politiche”