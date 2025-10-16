Matteo Renzi e la dedica social | Una vita complicata e dolorosa mia nonna Maria compie 105 anni e io voglio dirle grazie

Firenze, 16 ottobre 2025 – Il 16 ottobre è un giorno speciale a casa Renzi: “Oggi la mia nonna Maria compie 105 anni. 105!”, scrive Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook. “Certo, la vita è un mistero ed è piena di contraddizioni assurde. Lei stessa ha vissuto dolori atroci. Ha perso il marito giovanissima, ha dovuto crescere sei figli e soprattutto il più piccolo da sola, ha attraversato una complicata situazione in famiglia e poi la notte della Seconda guerra mondiale”, scrive ancora nel suo messaggio, corredato da foto, il leader di Italia Viva. "Oggi che entra nel 106° anno di vita sarebbero mille le domande da farle e da farsi sul mistero dell’esistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

