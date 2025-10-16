Non ci sarà un derby azzurro nei quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Ad affrontare Lorenzo Sonego sarà infatti Ugo Humbert, che ha sconfitto in due set Matteo Berrettini con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e trentadue minuti di gioco. Il francese ha ottenuto così la prima vittoria della carriera contro il romano, che sta cercando di trovare la miglior condizione e ha sicuramente bisogno di giocare più partite possibili anche in vista di una possibile convocazione in Coppa Davis. Berrettini ha chiuso con nove ace, vincendo il 76% dei punti quando ha servito la prima. Purtroppo il romano ha concesso due palle break e Humbert le ha sfruttate subito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: manca ancora qualcosa. Il quotato Humbert ferma la corsa dell’azzurro a Stoccolma