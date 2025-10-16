Mattarella riceve Papa Leone XIV | Gaza al centro del colloquio
Roma, 16 ottobre 2025 – Papa Leone XIV è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la sua prima visita di Stato dall’inizio del Pontificato. “Questa cerimonia – ha sottolineato Mattarella – vuol suggellare, anche oggi, il legame imprescindibile tra Santa Sede e Italia e rappresenta un gesto di omaggio nei Suoi confronti da parte dell’intera Italia”, ha affermato il presidente della Repubblica. “Lo scorso aprile – ha ricordato il Capo dello Stato – il popolo italiano si è stretto nel cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, che ha lasciato in tutti, credenti e non credenti, un ricordo indelebile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
