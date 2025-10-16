Mattarella alla giornata mondiale dell’alimentazione | Assistiamo a nuove carestie mentre il multilateralismo regredisce

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata mondiale dedicata all’alimentazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene dalla sede della Fao sul “triste paradosso” delle diseguaglianze crescenti e del multilateralismo in crisi: “Proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mattarella alla giornata mondiale dell8217alimentazione assistiamo a nuove carestie mentre il multilateralismo regredisce

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella alla giornata mondiale dell’alimentazione: “Assistiamo a nuove carestie mentre il multilateralismo regredisce”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mattarella giornata mondiale dell8217alimentazioneGiornata Mondiale dell’alimentazione 2025, Mattarella: “Mondo senza più fame obiettivo ancora inattuato” - "Fa appello alla collaborazione globale per costruire un futuro pacifico, sostenibile, ... Come scrive msn.com

mattarella giornata mondiale dell8217alimentazioneGiornata mondiale dell'Alimentazione, il Papa, Mattarella e Meloni alla Fao - Quest'anno, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione che sarà celebrata il 16 ottobre coincide con l'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e ... Scrive ansa.it

mattarella giornata mondiale dell8217alimentazioneGiornata dell’alimentazione, Mattarella: “Paradossali fame e carestie ora che abbiamo più conoscenze” - Come ogni anno, il 16 ottobre, il mondo celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione, un’importante occasione per riflettere sul diritto ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Giornata Mondiale Dell8217alimentazione