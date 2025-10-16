Mattarella alla giornata mondiale dell’alimentazione | Assistiamo a nuove carestie mentre il multilateralismo regredisce

Nella giornata mondiale dedicata all’alimentazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene dalla sede della Fao sul “triste paradosso” delle diseguaglianze crescenti e del multilateralismo in crisi: “Proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella alla giornata mondiale dell’alimentazione: “Assistiamo a nuove carestie mentre il multilateralismo regredisce”

