Mattarella alla Fao | Mondo senza più fame obiettivo ancora inattuato
“Il percorso” per raggiungere gli obiettivi della sicurezza alimentare della sostenibilità degli ecosistemi “già da tempo tracciato nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, resta purtroppo in gran parte ancora inattuato, ivi inclusa l’aspirazione ad un mondo senza più fame”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura della Fao, a Roma. “È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni”, ha aggiunto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
