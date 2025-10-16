Matrimonio a Prima Vista Italia | la scelta finale su Real Time
Il 22 ottobre su Real Time la scelta finale di Matrimonio a Prima Vista Italia. Su discovery+ lo speciale "E Poi" svela il destino delle coppie dopo le nozze. L'esperimento sociale dedicato ai sentimenti e alle relazioni che ha appassionato il pubblico italiano con i suoi intrecci e colpi di scena per giungere al termine: appuntamento con la scelta finale di "Matrimonio a prima vista Italia", in onda mercoledì 22 ottobre alle 21:30 su Real Time. I sei partecipanti del dating show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, selezionati tra migliaia di candidati, hanno accettato di convolare a nozze da perfetti sconosciuti, scoprendo solo al momento del fatidico sì all'altare chi è l'anima gemella selezionata per loro.
