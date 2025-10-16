Materie prime i ministeri incontrano Confindustria sui progetti strategici dell’Ue
Il ministero delle Imprese e del made in Italy e il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica hanno incontrato Confindustria sui progetti strategici dell’Ue relativi alle materie prime critiche. Obiettivo dell’incontro è informare le imprese italiane sulle potenzialità e le opportunità della nuova call della commissione Europea in merito alle iniziative strategiche nell’ambito del Regolamento Ue sulle materie prime critiche. La nuova call Ue per i progetti strategici sulle materie prime critiche (che resterà aperta fino al prossimo 15 gennaio 2026) rappresenta in questo contesto – viene spiegato – “uno strumento chiave per dare attuazione al Critical raw materials act, il regolamento europeo che punta a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la sostenibilità delle materie prime indispensabili per la transizione verde e digitale: dalla mobilità elettrica alle tecnologie rinnovabili, dai semiconduttori alle batterie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Europa entro il 2030 il 10% del consumo annuale di materie prime critiche dovrebbe provenire da fonti interne, il 40% dovrebbe essere trattato all’interno dell’Ue e il 25% dovrebbe provenire dal riciclaggio. Nel 2022 sono stati generati 10,7 milioni di tonnell - facebook.com Vai su Facebook
Settimana debole per le materie prime: #BloombergCommodityIndex penalizzato dalle tensioni USA-Cina. Male energia e agricoli, in flessione anche i metalli industriali. In rialzo i preziosi, con #oro e #argento favoriti come beni rifugio. #MpsNews #MarketNe - X Vai su X