Materie prime i ministeri incontrano Confindustria sui progetti strategici dell’Ue

Il ministero delle Imprese e del made in Italy e il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica hanno incontrato Confindustria sui progetti strategici dell’Ue relativi alle materie prime critiche. Obiettivo dell’incontro è informare le imprese italiane sulle potenzialità e le opportunità della nuova call della commissione Europea in merito alle iniziative strategiche nell’ambito del Regolamento Ue sulle materie prime critiche. La nuova call Ue per i progetti strategici sulle materie prime critiche (che resterà aperta fino al prossimo 15 gennaio 2026) rappresenta in questo contesto – viene spiegato – “uno strumento chiave per dare attuazione al Critical raw materials act, il regolamento europeo che punta a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la sostenibilità delle materie prime indispensabili per la transizione verde e digitale: dalla mobilità elettrica alle tecnologie rinnovabili, dai semiconduttori alle batterie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

