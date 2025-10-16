Massimo Lovati e la nuova vita con Corona dopo la rottura con Andrea Sempio | Ho delle idee geniali

Dopo essere stato esonerato dal caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati non intende certo ritirarsi dalla scena pubblica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il legale ha confermato che i contatti con Fabrizio Corona non solo non si sono interrotti, ma potrebbero portare a nuove collaborazioni professionali. Una dichiarazione che sorprende, considerando le recenti tensioni tra i due culminate nel cosiddetto “trappolone del vino”, quando Corona aveva diffuso un video che mostrava Lovati in difficoltà dopo aver bevuto. “ Non è un rapporto finito “, ha spiegato Lovati riferendosi all’ex re dei paparazzi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Massimo Lovati e la nuova vita con Corona dopo la rottura con Andrea Sempio: “Ho delle idee geniali”

