L’attesa è quasi finita per il popolo della Riviera che finalmente dopo tantissimi anni potrà tornare a sfidare gli storici cugini rivali. Il campionato di C che sta vedendo i rossoblù impegnati nel girone B, assieme all’Ascoli appunto, è iniziato oltre le aspettative. E questo non ha potuto che alimentare l’entusiasmo di una tifoseria troppe volte costretta a soffrire più del dovuto per le note vicende societarie poco felici. Stavolta le premesse sembrano esserci tutte per tornare a vivere il fatidico derby con orgoglio e passione. Sul campo potrà accadere certamente di tutto, ma l’obiettivo finale resta fisso nella mente di società, tecnico e squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massi:: "Ero sconvolto, invece è stata un’idea brillante"