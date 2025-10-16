Massi | | Ero sconvolto invece è stata un’idea brillante

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è quasi finita per il popolo della Riviera che finalmente dopo tantissimi anni potrà tornare a sfidare gli storici cugini rivali. Il campionato di C che sta vedendo i rossoblù impegnati nel girone B, assieme all’Ascoli appunto, è iniziato oltre le aspettative. E questo non ha potuto che alimentare l’entusiasmo di una tifoseria troppe volte costretta a soffrire più del dovuto per le note vicende societarie poco felici. Stavolta le premesse sembrano esserci tutte per tornare a vivere il fatidico derby con orgoglio e passione. Sul campo potrà accadere certamente di tutto, ma l’obiettivo finale resta fisso nella mente di società, tecnico e squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

massi ero sconvolto invece 232 stata un8217idea brillante

© Ilrestodelcarlino.it - Massi:: "Ero sconvolto, invece è stata un’idea brillante"

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Massi Ero Sconvolto Invece