Massese Pazza vittoria all’ultimo respiro Caponi affonda il Belvedere al 94° minuto
BELVEDERE 3 MASSESE 4 BELVEDERE: Ginanneschi, Capoduri, Del Conte, Cretella, D Angelo, Veronesi, Pecciarini, Faenzi, Tantone, Carlotti, Consonni. A disp.: Pini, Borboryo, Frati, Rosi, Colledan, Blanchard, Cozzolino, Pecchia, Tenci. All. Giallini. MASSESE: Gatti, Maffei, Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani, Grasselli, Caponi, Buffa, Mariani, Lucchesi. A disp.: Cozzolino, Biagi, Bonni, Bacci, Grasso, Favret, Baudi, Marabese, Centonze. All. Marselli. Abitro: Giampiero Marongiu di Livorno. Reti: 36’ Cretella, 39’ Maffei, 40’ Lucchesi, 60’ Tantone, 85’ Bertipagani, 89’ Carlotti, 94’ Caponi. GROSSETO – Beffa finale per il Belvedere Grosseto e goduria per la Massese che allo scadere vince 3-4 in casa dei grossetani, all’esordio allo stadio Zecchini, in una partita dalle mille emozioni e ribaltamenti di fronte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
