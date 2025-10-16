Massa di Imperia per Roma-Inter gli arbitri della settima giornata di serie A

Si accendono i riflettori sulla settima giornata di Serie A, con il designatore Rocchi che ha ufficializzato i nomi degli arbitri chiamati a dirigere le partite in programma dal sabato al lunedì. Tra gli scontri più attesi, spicca la sfida al vertice tra Roma e Inter affidata a Massa di Imperia, mentre Marinelli di Tivoli sarà l’arbitro del posticipo milanese tra i rossoneri e la Fiorentina. La serie di incontri avrà inizio sabato 18 ottobre alle 15 con quattro partite in contemporanea. A dirigere Lecce-Sassuolo sarà Crezzini di Firenze; Guida di Torre Annunziata sarà in campo per Pisa-Verona; Marchetti di Ostia Lido avrà il fischio di Cagliari-Bologna; mentre Genoa-Parma sarà diretta da Sozza di Seregno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

