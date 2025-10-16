Marsilio e Verì sull' emergenza nel liceo Marconi | Sicurezza totale e soccorsi immediati
«Quanto accaduto questa mattina al liceo Marconi di Pescara ha dimostrato l’efficienza del sistema di maxi emergenze sanitarie della nostra regione. Voglio ringraziare pubblicamente, da parte mia personale e dell’intera comunità abruzzese, tutti gli operatori che sono intervenuti per soccorrere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
